年底清倉24人 林英傑無「猿」的結局

贏得首冠後，林英傑球員生涯也將暫時畫上休止符。 （資料照，記者林正堃攝）

救援王林岳平轉任教練

統一獅老將「大餅」林岳平新球季將轉任教練。 （資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職4球團昨繳交60人保護名單，儘管名單明天下午才公告，但各隊戰力調整已底定，共釋出24人，包括自請離隊的獅隊林志祥，老將林英傑未能再續前「猿」，還沒想到下一步；中職救援王林岳平結束13年選手生涯，轉任獅隊二軍投手教練。

36歲林英傑在職棒打滾17季、穿過7件球衣，年初轉戰桃猿時，他已視為最終站，儘管內心目標是投到38歲，卻也想過可能會被釋出或退休。

贏得首冠後，林英傑球員生涯暫時畫上休止符，明天一樣會隨猿隊到歐洲旅遊慶功，尚未想到未來怎麼走，他說，先到處看看、散散心，休息一下或許會有方向。

桃猿也不再與王豐鑫、郭文凱、鄭佳銘、王詮宏及李國生續約，陳雁風轉任二軍守備教練。富邦目前不會再有異動，釋出黃智培等9人為4隊之最。

曾鼓勵林英傑再拚的中信老將林威助，也正式轉教練，至於在一軍或二軍擔任何種職位，中信領隊劉志威說尚未確定。中信也將牛棚捕手兼助理管理郭峰駿、周聖訓轉為行政職，且在陳鴻文等7人不續約後，除非談薪不順，不會再有釋出名單。

4球團戰力調整底定

獅隊繼林志祥後，昨再釋出投手黃靖幃，林岳平則轉教練，原二軍投教高建三接任一軍牛棚教練，原牛棚教練杜福明轉球探，球團明年將為林岳平辦理引退活動。