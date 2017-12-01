清晨4點就穿好球衣 太巴塱球員超嗨

太巴塱少棒隊周宇恩（左）、萬瑋傑（右）。 （記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第24屆關懷盃三級棒球錦標賽昨在花蓮開打，因為是原住民基層棒球的盛事，難得出外比賽的太巴塱少棒隊前晚興奮到睡不著覺，不少人清晨4點就起床把球衣穿好等天亮。

難得出外比賽的太巴塱少棒隊球員來個大合照。 （記者徐正揚攝）

難得「外出」比賽

嗨到睡不著

太巴塱被排在上午8點第1場，前晚到花蓮市住民宿。總教練陳明仁表示，全校106人僅2名同學是客家人，其他都是阿美族，球隊每年經費約30萬元，少有機會去外地比賽，小朋友們前晚興奮得睡不著覺。

太巴塱以5：5與台東長濱國小打和，陳明仁卻很開心，他認為，受到少子化與城鄉差距影響，球隊僅16人，等六年級的7人畢業又會出現斷層，但不管再苦都要撐下去，「這個階段要快樂打球，不要教他們超過能力範圍的東西，輸贏也沒那麼重要。」

想打職棒

因為可以上電視

太巴塱出過許多棒球好手，小朋友彼此都有親戚關係，家族裡也不乏頂尖球星，以三年級的周宇恩為例，陳鏞基、林智平算他舅舅、陳鴻文算他叔叔，他與表哥萬瑋傑為了打棒球，去年從基隆轉學回花蓮跟爺爺住，兩人都希望向家族長輩們看齊，長大後一起打職棒，因為可以上電視。

下午的開幕典禮暨棒球豐年祭，由原棒協創始會員、台東大學棒球隊教練高克武主持祈福儀式，原棒協幹部陳鏞基、黃浩然、高國慶等人也帶領多位職棒球員與48支參賽球隊，在大雨中繞著球場跳大會舞。