冬盟》西武增雙後盾 橫田期待郭俊麟

前兄弟象投手、現西武獅農場總監橫田久則來台視察冬盟。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕暌違12年，西武獅農場總監橫田久則再度造訪台灣，昨到桃園球場視察西武選手征戰冬盟成果，他說，「很開心再度來台，台灣職棒看球人氣和風氣都提升不少，也蓋了幾座新球場，感覺很棒。」

2003、04年兄弟象奪冠，橫田是陣中主力投手，2005、06年他轉任象隊投手教練，返日後，2012年回到老東家西武擔任教練，現任農場總監，前天他和西武球團總經理渡邊久信搭機抵台。

橫田表示，今年西武首度派球員打冬盟，他和渡邊有台灣經驗，所以這次兩人來台了解冬盟環境和比賽強度，冬天能有這麼溫暖的地方讓球員比賽鍛鍊，很不錯。

西武旅日投手郭俊麟今年打完經典賽後，一整年都沒出賽，球季結束遭球團減薪1000萬日圓（約260萬台幣），新球季年薪2000萬日圓（約520萬台幣），背號從12換成69，登錄名「KAKU」也改成「KUO」，期待重新出發。

橫田說，今年郭俊麟身體有些狀況，還好目前恢復順利，期待明年的表現，但他也強調，「如果明年郭俊麟沒投出成績，我們也會很煩惱。」

今年球季結束，西武延攬許銘傑和杉山賢人擔任二軍投手教練，橫田認為，許銘傑打過日職14年，語言也沒問題，和杉山賢人的日職經驗，將帶給郭俊麟正面助益。