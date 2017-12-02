林英傑樂於傳承 猿象學弟不捨

前桃猿左投林英傑是許多後輩學習的榜樣。（資料照，記者陳志曲攝）

鄭承浩常與林討論投球

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職冠軍隊桃猿今飛往法國，展開為期8天的封王旅遊，甫遭釋出的老將林英傑將隨行，成為在猿隊的「畢業旅行」，曾受他提點的學弟也有些不捨。

同行赴法的鄭承浩是林英傑的高苑工商學弟，兩人同為左投，今年同隊也常交流。鄭承浩說，每次投球退場後，林英傑就會和他討論配球、分享想法，「不管投得好不好，賢拜都會跟我講怎樣會比較好、下次試試看，變成我們之間的習慣，在他下場治療或休息時，我也會去找他聊。」

鄭承浩說，只要有人投不好，林英傑也會個別鼓勵，不希望大家沮喪。他說：「每次有人離開，都很捨不得，大家今年一起努力的啊！」鄭承浩國中時，大6歲的林英傑已進職棒，如今前輩的選手生涯可能劃下句點，他也有些感慨。

中信左投彭識穎也是從小視林英傑為偶像，去年短暫同隊，同在一軍的日子令彭識穎印象深刻，因他自認表現不佳，也嘗試林英傑給的意見，甚為受用。

桃猿鄭承浩。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟彭識穎。（記者黃耀徵攝）

彭識穎變速球 師法賢拜

彭識穎常看左投的投球影片，欣賞各種球路，他透露，以前會丟變速球，也是因高中教練要他看林英傑在誠泰的影片，「賢拜在中職有很輝煌的成績，相信是很多投手的榜樣，我也認為他很不服輸，待過那麼多隊，一定有其價值，很多地方都值得我們學習。」

包括林英傑在內，4隊季後共釋出24人，但中職今年不會續辦戰力外測試會，少了一個拚回球場的機會。對此，球員工會理事長胡金龍說，每年都有釋出名單，球團各有考量，還是希望能再有第5隊、第6隊，增加就業機會，對整個環境更有幫助。