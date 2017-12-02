高爾夫公益賽 理事長看好鋒哥進步

富邦悍將胡金龍（左起）、桃猿鄭承浩、統一郭阜林及兄弟彭識穎出席球員工會公益記者會。（記者黃耀徵攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職球員工會續辦高爾夫公益賽，12月22日將於桃園大溪高爾夫球場登場，再邀王建民、陳金鋒、郭泰源等傳奇名將參與；張正偉、鄭達鴻、林煜清雖已遭中信釋出，也會現身幫忙。

陳金鋒去年揮桿身影。（資料照，記者陳志曲攝）

去年首屆公益賽，王、陳、郭都參加，球員工會理事長胡金龍表示，今年也一定邀請，就看他們時間是否允許。他還笑說，很久沒跟陳金鋒打小白球，「以鋒哥的運動能力和條件，相信進步會非常神速。」

不過，建仔行程可能無法配合，恐無緣再打公益賽，目前確定參賽球員包括胡金龍、高國輝、高志綱、陳鏞基、王溢正、蕭一傑、林旺衛、陳江和、唐肇廷，張正偉等3人也會亮相。

球員工會指出，首屆公益賽募得逾183萬元，扣除必要支出後，捐給家扶基金會，也為家扶的孩子舉辦歲末年終餐會，並資助屏東麟洛國中廖姓兄弟，其餘經費用於購買球具與紀念品，到各地回饋。

最新的工會認證實戰商品也於12月15日起上架義賣，超過200件，胡金龍力推隊友方克偉捐出的徐生明日紀念球衣，因當年就是徐總選他進義大（富邦前身）；看著徐總遺孀謝榮瑤辛苦籌辦徐生明盃少棒賽，他說：「有機會希望能合作，把部分經費撥給他們。」