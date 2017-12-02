郭婞淳世錦賽第4金 史上最強

郭婞淳奪金，場邊台僑興奮揮舞國旗慶祝。（取自IWF網站）

提前移訓奏效 一舉雙金

郭婞淳挺舉技壓群雌，輕鬆奪金。（取自IWF網站）

郭婞淳在世界錦標賽58公斤級摘下2金1銀，風光為2017年畫下完美句點。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕延續今年台北世大運奪金、破世界紀錄聲勢，我國女將郭婞淳昨在世界舉重錦標賽女子58公斤級賽事再創佳績，抓舉105公斤摘銀，挺舉135公斤、總和240公斤雙雙稱后，合計進帳2金1銀，再度讓台灣榮耀國際舞台。

台灣奧運雙金得主許淑淨在女子53公斤級賽事中，則因手肘受傷，忍痛放棄挺舉賽事，僅拿下抓舉銀牌。

今年舉重世錦賽在美國加州安納罕舉行，郭婞淳在上屆休士頓世錦賽中，因時差影響，僅收下銅牌；重新踏上美國國土，她信誓旦旦要在跌倒的地方爬起來，這次特別提早近一個月飛往當地備戰，在比賽中收到移地訓練的成效。教練林敬能表示，這次的成功經驗，可做為未來行程安排的參考。

新制先舉先贏 抓舉銀憾

今年世錦賽，郭婞淳最大勁敵為里約奧運金牌泰國蘇甘雅，她在抓舉項目開把就是99公斤，郭婞淳則為95公斤，後來上修至99公斤；兩人第1次試舉皆輕鬆過關，第2次兩人成功舉起102公斤。

第3次試舉，蘇甘雅挑戰105公斤成功，郭婞淳隨後登場，並未調整重量，也同樣舉起105公斤；不過，根據最新規則，由先試舉成功者排名較前，因此郭婞淳僅進帳銀牌，蘇甘雅奪金，銅牌為拉脫維亞小將克哈。

郭婞淳在今年世大運以挺舉142公斤破世界紀錄，挾著紀錄保持人氣勢登場，郭婞淳第1次輕鬆挑戰126公斤，第2次舉起131公斤，當時已無其他選手挑戰，總和也確定排第一，但她仍選擇在第3次把重量加到135公斤，成功舉起後，確定囊括挺舉、總和2面金牌。

58公斤級4金 追上李雪英

郭婞淳表示，她清楚自己在挺舉仍有優勢，比完抓舉後，心情並未太過緊張，深信還有機會贏下比賽，奪金後，她帶著笑容站上頒獎台，不時向觀眾揮手致意。

郭婞淳這次摘下2面金牌，在世錦賽生涯已累積4金，超越前台灣選手郭品春的3金紀錄，且與中國好手李雪英居世錦賽女子58公斤級金牌數之首。