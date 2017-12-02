開幕戰重返北市 SBL今開打

蘇翊傑（資料照）

達欣VS.裕隆 看球抽機票

黃鎮（資料照）

周柏臣（資料照）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第15季超級籃球聯賽今天於台北市和平籃球館開打，相隔5年，開幕戰重返台北市舞台，今天端出上季冠軍賽戲碼，由地主衛冕軍台北達欣對戰新北裕隆，只可惜票房猶如北部冷空氣般冷清，主辦單位祭出抽機票、開幕表演等場邊好康欲炒熱氣氛。

呂政儒（資料照）

布拉（資料照）

SBL自從第10季在台北市大天母校區舉辦開幕戰後，過去4季都在外縣市，本季回到台北市，開幕戰門票售出千餘張，大約三到四成，一樓特A區較佳，大約售出八成，北部球迷願意付出2樓自由座200元的兩倍票價進場看球。

李德威（資料照）

本季行銷策略落在各隊主題週，球隊可帶走當週票房收入，勢必為衝人氣，祭出炒票房妙招，但開幕週無人認養，由聯盟行銷單位甘霖負責，推出台灣夏威夷來回機票與智慧型手機抽獎，依票房數字看來，仍需要再加把勁。

開幕戰好戲由裕隆強碰達欣，裕隆上季總冠軍賽遭直落4「剃光頭」，今天將力拚跨季止敗，只是後場傷兵頻傳，陳世念、林韋翰都有傷在身，對裕隆是一大利空，主力則由國手陣容周柏臣、李德威與呂政儒等人力扛。

達欣奪冠陣容有洋將布拉坐鎮，但周儀翔西進CBA、施顏宗膝傷整季報銷，本土將由上季總冠軍賽MVP蘇翊傑領軍，搭配世界盃資格賽表現搶眼的黃鎮，兩隊可望擦出精彩火花。

台啤先戰璞園 4冠王對決

開幕這天另一組對戰由台啤面對璞園，兩隊各握有聯盟最多4冠紀錄，兩隊外援熱身賽都沒上陣，璞園「新台灣人」Q.戴維斯與台啤李恩將在例行賽與球隊磨合。