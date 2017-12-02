港都會女子公開賽》回故鄉好運到 蔡佩穎逆轉勝

蔡佩穎贏得2017港都會女子公開賽冠軍，賽後抱著冠軍盃自拍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／屏東報導〕地主好手蔡佩穎昨天非常開心，因為她在自己家鄉以3回合總計203桿，逆轉贏得2017港都會女子公開賽冠軍。

這是蔡佩穎轉入職業之後的第3冠，賽後她說：「第一次回到家鄉屏東比賽，覺得自己有一份責任感，很想在這裡贏得勝利，很開心最後能夠獲得這個冠軍。」

最後1回合出發時，蔡佩穎落後兩桿，前8洞沒什麼進帳，一度落後3桿。直到第9洞推進18呎的博蒂，整個手感才好轉，她說：「鐵桿的距離感突然找回來了，只要自己狀況好，想做的都做得出來。」

她從第11洞起，5洞打下4個博蒂，逆轉超前，還把差距越拉越大，第17洞蔡佩穎短切上果嶺，又推進3呎博蒂，已領先4桿，篤定贏得勝利。

蔡佩穎指出，前半段同組的泰國選手有一些博蒂進帳，後面那組又沒什麼歡呼聲，她覺得無論如何不能讓泰國選手把差距拉開，第9洞那個長距離的博蒂很重要，讓她在後9洞可以逆轉戰局。

她笑說：「這場比賽第一次在屏東舉辦，我回來之後不知道為什麼就是很想要贏得這場冠軍，第2回合打完雖然落後，但是知道自己還有機會可以努力。」接下來她將參加12月下旬的中國信託女子公開賽，蔡佩穎強調，挑戰東方球場是她的下一個目標。

鐵桿失手 陳宇茹落第2

原本並列領先的陳宇茹和泰國選手娜塔吉特，最後1回合都沒打好，陳宇茹鐵桿打得不好，推桿力道雖然不錯，但路線判讀不是那麼精準，只繳出71桿，總計207桿，與黃靖、泰國汪查娜、薩萊朋等人並列第2，這是她在女子台巡賽第3場名列亞軍。