大帝驚爆「內」幕 魏德初來被排擠

「大帝」詹姆斯（中）昨爆料，季初魏德加盟騎士間接造成老將傑佛森遭交易，導致部分隊友反彈。（歐新社）

騎士射鷹10連勝

〔記者廖聿偉／綜合報導〕全聯盟近況最佳的騎士，昨再於客場以121：114射下老鷹，拿下10連勝，陣中一哥詹姆斯繳出24分、12助攻、6籃板、2抄截和2阻攻的全能成績單，生涯累積投進10663球，超越老前輩英格利許，躍居史上第10。

騎士全隊飆進18記三分彈，重創老鷹防線，前鋒洛夫投進4顆，拿下全隊最多25分、16籃板，騎士10連勝期間，團隊每戰都投進雙位數的三分球，成為克敵制勝的武器。

騎士開季前10場僅拿下4勝，期間還苦吞4連敗，詹姆斯昨爆料，「季初我招募魏德加盟，間接造成人緣很好的老將傑佛森遭交易，導致部分隊友反彈，但經過溝通後，已逐漸化解分歧。」

魏德轉替補 漸入佳境

魏德加盟騎士初期，被教練團定位成先發，也壓縮到老將J.R史密斯的上場時間，開季第4戰魏德就自願請纓改當替補，期間場均能貢獻12.1分、4助攻和4.2籃板，遠優於先發的5.7分、3.3助攻和2籃板。

魏德昨貢獻19分，同時用經驗帶領板凳群發威，騎士替補場均每戰攻下40.3分，高居聯盟之冠，成為戰績扶搖直上的主因，魏德表示，「我明白加入後，球隊做了很多調整和改變，但我相信自己能替球隊做出貢獻，這也是詹姆斯找我來的原因。」