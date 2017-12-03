鄭錡鴻談成效 自己收穫自己栽

鄭錡鴻（右）教導學員握球方法。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕短短幾天投手訓練營課程，師父領進門，修行看個人，要如何持之以恆訓練才能收到成效？鄭錡鴻的過來人經驗談是「方法給你們，訓練靠自己。」

前年和去年球季結束鄭錡鴻兩度赴美棒球學校訓練，成效頗佳，投出東山再起行情，今年因時間不夠而沒前往，這次投手訓練營則以助教身分教導學員。

鄭錡鴻表示，3天課程能讓投手進步多少？其實有限，但在正確觀念和動作上重複練習，至少能降低受傷機率，至於課程結束要如何延續訓練，這也是很大問題，學員自己要想辦法克服，不過仍希望國內各層級教練願意去嘗試他們的訓練方法。

對此，佛州棒球農場校長蘇利文說，訓練營針對這批選手設計3至6週課程，對每個人做評估分析並量身訂做訓練計畫，也有每位選手投球影像分析，之後會提供他們官網並附上影像連結，有初步計畫和參考內容讓他們持續做訓練，但他坦言，「3天內要做很大改變，很困難。」

短期投手訓練營成效難評估，北市大教授高英傑就曾呼籲，希望國內設投手訓練學校，聘請國內外專業教練授課才是長久之計，鄭錡鴻說，「一定會有人想把它（棒球學校）引進來，在台灣做長期培訓基地，不過我還是球員，目前沒想那麼多。」