洋基總管渴求大谷：願保二刀流

大谷翔平爭奪戰開跑，洋基大動作喊話極力爭取。（資料照，美聯社）

洋基總經理凱許曼。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕洋基昨確定新教頭由44歲布恩接任後，繼續在大谷翔平的爭奪戰出招，總經理凱許曼昨向大谷喊話，只要加盟洋基，願讓他延續投打二刀流，且稱大谷是最適合洋基的人選。

吉拉迪離開後，洋基共面試6位總教練人選，決定將兵符交給2003年待過洋基的布恩，他的代表作是當年美聯冠軍賽第7戰，對世仇紅襪擊出再見轟，挺進世界大賽，生涯在大聯盟共待12季，前份工作則是ESPN電視球評。

洋基新任總教練布恩（左）曾是2003年洋基挺進世界大賽的功臣。（資料照，路透）

布恩接總教練

布恩出身棒球世家，祖父、爸爸、胞兄都曾活躍於大聯盟，並多次入選明星賽，父親鮑伯（Bob Boone）還當過皇家和紅人的教頭，而布恩毫無執教經驗，對洋基是個大賭注。

不過，凱許曼早已對布恩感興趣，盼借重他強大的溝通及分析能力，帶來新思維，且布恩在面試時最受球團內部歡迎，他也說：「過去44年，我都在為這工作準備。」

大谷翔平已抵美

洋基敲定主帥這天，大聯盟也正式開放各隊與大谷交涉，期限至台灣時間23日止，大谷也已抵美準備洽談。凱許曼極力爭取大谷，他說：「紐約一直在等待這刻，我們相信你就是下一位偉大選手。」但也有球隊不參戰，美媒指馬林魚不願砸錢投資，不會搶大谷。