世足賽》半世紀來無人連霸 德國拚了

世足賽衛冕軍德國將挑戰逾半世紀無人能及的2連霸，國際賭盤目前也都看好德國。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2018年世界盃足球賽於俄羅斯舉行，前晚抽籤分組出爐，衛冕軍德國與墨西哥、瑞典、南韓分在F組，德國隊主帥勒夫誓言，全力拚衛冕。專家看本屆抽籤結果，各組實力平均，沒有過去明顯的「死亡之組」，而主辦國俄羅斯在A組，其他對手實力平平，似乎是好兆頭。

世界盃歷史僅發生過2次連霸，分別是1938年義大利、1962年巴西，上屆德國隊於巴西封王，總教練勒夫等待抽籤結束後，看到分組隊伍，他表示，沒什麼好緊張的，對手都是充滿拚勁且有趣的隊伍，德國隊目標就是為衛冕打好基底。

德國隊總教練勒夫誓言，將全力拚衛冕。（路透）

依照過去3屆小組賽況，抽到死亡之組的小組冠軍最後將奪冠，德國2014年世界盃跟美國、迦納、葡萄牙同組，日耳曼大軍以2勝1負晉級16強，但本屆抽籤並無明顯死亡之組，預言法則無法參考，戰力壁壘分明的情況，對於第1級球隊將是一大利多。

另外，上屆世界盃亞太區代表日本、南韓與伊朗、澳洲全數1勝未得遭淘汰，相隔4年，亞太區增1席，沙烏地阿拉伯加入戰局，其中世界排名最高的是世界34的伊朗，也是亞太區最早取得世界盃門票的隊伍。

伊朗本屆與「伊比利雙雄」西班牙、葡萄牙以及摩洛哥同組，拚開胡有一定難度。