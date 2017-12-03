關懷盃》大溪國小棒球隊 報名先考數學

台東縣大溪國小全校全校僅45人，有近3分之1學生都來打關懷盃。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕台東縣大溪國小全校僅45人，其中18人在棒球隊，本屆關懷盃派14人參加，比例已占全校1/3，儘管「兵源」非常有限，身高比別隊約矮1個頭，這群「小小兵」卻很厲害，連續2年闖進6強。

全校45人 18人打棒球

總教練包嘉鴻指出，大溪國小位於太麻里最南的多良村，球隊重新成軍才5年，因為中信有贊助，最困難的不是經費，而是學校人數很少，有興趣就能加入，球員從二年級到六年級都有，唯一條件是要考數學，「打棒球需要敏捷的動作、迅速判斷的能力，所以數學能力很重要，我也不希望孩子因為打球而荒廢課業。」

大溪僅2人超過150公分，最高的是王宇翔，能投能蹲捕還能守三壘，昨天大溪1日2戰，第1場他用96球完投6局，率領大溪以7：5逆轉勝花蓮太巴塱國小；包嘉鴻認為，很多球員個子是很小，鬥志與拚勁卻一點都不輸人，「希望有國中球隊看上他們，讓孩子可以繼續打球。」

大溪休息30分鐘再戰，以0：13輸給台東卑南國小，連續2屆在6強止步，包嘉鴻卻很滿意，因為已經達到預期目標，「我們的板凳深度很不足，如果1天打2場以上，就會比較辛苦。」比賽中他也不罵球員，讓小朋友儘量發揮，「讓孩子快樂打球才是最重要的，打不好回去再練就好。」