第1場最難打 簡浩展現老將價值

簡浩在末節關鍵一擊，助璞園逆轉戰局搶頭彩。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第15季超級籃球聯賽昨在台北和平籃球館點燃戰火，首戰璞園、台啤兩隊廝殺到最後一刻才分出勝負，簡浩在倒數11秒時投進關鍵2分球，助璞園以66：65逆轉，搶下開季首勝。

台啤朱億宗（左）與璞園李啟瑋撞在一起激烈爭球。 （記者林正堃攝）

逆轉1分險勝 璞園搶頭香

台啤洋將李恩先前熱身賽因腳踝不適未登場，昨首度亮相，在第2節單節貢獻10分，助隊在上半場打完取得38：32領先。易籃後，璞園一路緊追，倒數11秒時僅以1分落後，當時簡浩在禁區接獲Q.戴維斯傳球，放進關鍵2分，也助隊以1分差逆轉。

昨簡浩僅拿下5分，三分球5投1中，他表示，知道自己上半場命中率並不佳，但當下並未多想，只想把握機會出手，已經32歲的他也期待，未來能持續於關鍵時刻發揮老將價值，助年輕球員成長。

球隊從領先打到輸球，台啤主帥周俊三表示，球員表現並不差，只是隊上年輕球員多，關鍵時刻做得不夠細膩，「球員的心理素質及經驗確實有落差。」昨兩隊全場打完得分皆未破70分，周俊三說，第1場比賽往往最難打，久沒比賽，還在調整狀態，台啤團隊命中率為37.8%，璞園則是38.7%。

璞園Q.戴維斯攻下全場最高22分、12籃板，李啟瑋13分、5籃板；台啤李恩繳17分、17籃板，蔣淯安13分、4助攻次之，黃聰翰挹注12分。