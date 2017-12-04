NBA》最後1.5分鐘挺身捉熊 大帝率騎士11連勝

詹姆斯（左）代班「第四節先生」，最後1.5分鐘內接管大局連拿7分，騎士續居東部第二。（美聯社）

最後1分半鐘 詹姆斯連射7分

〔記者林岳甫／綜合報導〕氣勢正旺的騎士，昨在主場遭遇狀況最差的灰熊，嚇出一身冷汗，好在詹姆斯關鍵時刻挺身而出，以116：111賞給灰熊11連敗，騎士取得11連勝，戰績升至16勝7敗，續居東部第二。

詹姆斯22投13中及罰球8罰全進，攻下34分、12助攻，洛夫貢獻20分、射手J.R.史密斯17分、魏德16分。不過，當克城大軍以為能輕鬆取勝時，灰熊在末節展現韌性，並克服最多19分落後扳平戰局。此時，詹姆斯跳出來接管比賽，最後1分半鐘內連拿7分，稱職扮演領袖角色。

矮湯養傷 關鍵時刻靠大帝

騎士本季少了厄文及交易來的「第四節先生」I.湯瑪斯在養傷，多場勝利都是靠詹姆斯救援，至今23場比賽，當遇到最後5分鐘場上差距於5分內的關鍵時刻，他已拿下71分。

與詹姆斯共事多年的魏德，多次看老戰友在第4節挺身而出，他表示，當詹姆斯認真並發揮全能身手時，能進攻或助攻給隊友，對手往往都沒轍。

此外，騎士本季前12場僅5勝7敗，絲毫不見連3季和勇士爭冠的模樣，主因在於防守不佳，甚至對鵜鶘、溜馬及巫師都被攻破120分；不過，近11場有4戰讓對方得分無法破百，重拾團隊防守後，騎士也步上正軌。

（製表：記者林岳甫）