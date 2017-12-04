關懷盃》人小鬥志高 三星國小暌違12年奪冠

宜蘭三星國小在關懷盃少棒組決賽擊敗台東卑南國小，暌違12年再度奪冠。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第24屆關懷盃棒球賽昨落幕，宜蘭三星國小在少棒組決賽以4：2險勝台東卑南國小，繼2005年後再次奪冠，許嘉聖連續在4強賽、冠軍賽登板後援，一如他最喜歡的職棒球員郭泓志，強勢為球隊守住勝利。

許嘉聖連2戰後援 最愛霸氣郭泓志

三星打完4局以2：0領先，5局上被卑南追平，5局下重啟攻勢拿回2分領先，相隔12年再獲關懷盃冠軍。總教練黃郁翔表示，三星5年前也打進冠軍戰，這次終於奪冠，「小朋友展現韌性，就算落後，仍把比數咬住，許嘉聖的後援也很關鍵。」

宜蘭三星國小後援投手許嘉聖。（記者徐正揚攝）

許嘉聖在4強賽後援3局無失分飆6K，助三星先從6：8落後追平，再於突破僵局制鯨吞11分淘汰花蓮中正國小；冠軍賽又在5局上登板救援，雖被卑南扳平，終究守住勝利。他過去曾是先發，升上六年級後主要負責後援。

許嘉聖本屆出賽4場，是很讓球隊放心的終結者，他表示，很喜歡當投手，不管先發或後援都好，「教練要我上我就上，上去就平常心去投。」他最喜歡郭泓志，因為投球很有霸氣，讓人覺得很厲害，他有時三振打者覺得開心，也會大喊展現情緒。

宜蘭三星國小總教練黃郁翔。（記者徐正揚攝）

教練：身高輸人 靠勤練彌補

黃郁翔表示，三星因經費不足，只在東部與北部比賽，目前維持平均每月一個盃賽的出賽頻率，由於平均身高不如別隊，只能用訓練量彌補，「我們練較勤，每天從3點半練到6點，晚上再做1小時打擊練習。」