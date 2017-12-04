關懷盃》莊陳仲敖完投無失分 玉里高中青棒稱霸

〔記者徐正揚／花蓮報導〕花蓮玉里高中昨以6：0擊敗新北鶯歌工商，成為關懷盃史上第2支奪冠的花蓮青棒隊，也是前兄弟象總教練王光輝返鄉帶青棒的首冠。

花蓮玉里高中昨於關懷盃青棒奪冠。（原棒協提供）

培養花東選手 王光輝返鄉帶隊首冠

王光輝是關懷盃創辦元老，7月返鄉到玉里高中擔任教練，因椎間盤突出住院開刀，沒趕上玉里贏得能高盃冠軍，昨冠軍戰擔任三壘指導員，他說，「第一次帶青棒，第一次站三壘指導員，球隊就拿冠軍，真的很開心。」

王光輝認為，玉里雖然打得不錯，但還有些瑕疵，回去再練再改進，決定返鄉帶基層球隊，就是希望多培養花東選手，「他們不會輸給其他縣市，只是缺乏比賽，希望慢慢改變他們打球的態度與觀念，這樣才會成長。」

玉里高中投手莊陳仲敖用85球完投7局，僅挨3安無失分還飆9K。（記者徐正揚攝）

莊陳仲敖用85球完投7局，僅挨3安無失分還飆9K，他表示，肩膀在黑豹旗時受傷，能完投應是腎上腺素的關係，很開心首次在冠軍賽先發並拿勝投，「狀況還不錯，球速也還可以，只是中間有點鬆懈，幸好及時找回感覺。」

不曾入選國手 莊陳許下高三願望

莊陳仲敖進高中後，球速開始提升，最快可達147公里，最大遺憾是不曾入選國手，雖已被國外球探注意，但還在思考是否先打職棒，「我已高三，想在畢業前先選上國手。」他最欣賞的投手是前中信兄弟林煜清，因為直球與變化球的速差很好。