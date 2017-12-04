MLB》潛力新秀排第9 曾仁和料重回大聯盟

曾仁和。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕小熊投手「土虱」曾仁和今年首度登上大聯盟，前景備受看好，被美媒Baseball America、SB Nation列為小熊農場潛力新秀第9名，控球獲得高度評價，也預估他明年季中將重返大聯盟。

排名歷年最佳 控球列農場最優

曾仁和2013年與小熊簽約後，年年擠進小熊農場新秀前20名，Baseball America今年季後選出明年小熊10大潛力新秀，他首度搶進第9，排名為個人歷年最佳，控球更被評為全農場最好。

SB Nation評選小熊20大潛力新秀昨也出爐，同樣將曾仁和列為第9。文中提到，小熊農場系統不若以往深厚，仍不乏好手，包括曾仁和，本季在2A、3A共投145局、防禦率2.54，另有122K、38次保送，在3A表現尤其出色。

SB Nation評分標準為A到C，土虱獲評B-至C+等級，指他均速150公里左右的直球不算突出，但搭配曲球、卡特球、變速球，運用得很好，且控球能力不俗。

23歲曾仁和9月頂替受傷的王牌阿里耶塔，在大聯盟初登板，成為第14位登上大聯盟的台將，明年也被看好能爭取先發輪值。美國運動網站Roster Resource預估他明年從3A出發，季中可望重回大聯盟。