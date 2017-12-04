女壘亞錦賽》台灣女壘 今拚亞錦賽首冠

日本隊昨讓台灣苦吞12次三振，終場以2：0晉級女壘亞錦賽決賽。（壘協提供）

〔記者許國楨／台中報導〕儘管已35歲，但日本「速球女王」上野由岐子仍是台灣難以突破的障礙，昨台灣隊苦吞12次三振，僅敲出2支安打；投手林素華先發4.1局雖只被擊出2支安打，可惜投出4次4壞球，加上隊友守備失誤，失2分都非自責分，終場以0：2惜敗日本。

已取得明年世錦賽門票

女壘亞錦賽8強採雙頁程賽，台灣預賽分組第1，昨上午先以7：3擊敗菲律賓，篤定獲前3名，並提前取得明年世錦賽資格；今天中午12時將出戰中國與菲律賓的勝隊，只要贏球，還有機會挑戰日本，力拚隊史第一座亞錦賽冠軍。

日本「速球女王」上野由岐子仍是台灣難以突破的障礙。（壘協提供）

上野最快球速115公里，平均在110公里左右，台灣隊前5局打擊一籌莫展，只有2局上江慧娟靠四壞上壘。6局上，陳妙怡、林佩君從上野手中敲出安打，可惜最後仍留下殘壘。

台灣隊昨天稍早對戰菲律賓，1局上在賴冠婷安打帶動下，楊依婷中外野全壘打，單局灌進5分大局；但下個半局，菲律賓靠著接連安打追至2：5。

第2局起，台灣隊連續3局演出雙殺守備，成功阻斷對手攻勢；不過，5局下菲律賓連續安打，逼得台灣隊換投，雖被敲出長打失1分，但也結束該局攻勢。

6局上，賴孟婷先敲出中外野三壘安打送回1分，再靠著李思詩左外野安打，取得7：3領先，收下勝利。