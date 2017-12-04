韓職1洋投年薪6000萬 夠付桃猿2∕3本土球員

起亞虎洋投諾伊西明年年薪高達200萬美元。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕韓職各隊近期陸續簽新舊洋將，10隊30個洋將名額（每隊2投1野）已敲定19人，最高薪為起亞虎洋投諾伊西，明年年薪高達200萬美元（約6000萬台幣），足以支付今年中職冠軍桃猿3分之2本土球員薪資。

斗山熊洋投尼柏特今年年薪高達210萬美元，為韓職史上最高薪洋將。本季諾伊西奪20勝，與隊友梁玹種並列勝投王，也是起亞虎奪冠功臣，年薪從170萬美元調升至200萬美元，成為韓職史上第2位「200萬助拳人」。

中職球員工會今年公布4隊團隊薪資（不含洋將），其中桃猿團隊薪資為9186萬元，也就是說，諾伊西1年的薪水等於桃猿3分之2本土球員薪資。

2001年韓職訂定洋將薪資上限為年薪30萬美元，若加簽約金，上限則為40萬美元，但各隊暗盤滿天飛，韓媒曾報導有球隊開出70萬美元價碼找洋將。2014年起韓職廢除洋將薪資上限規定，待遇水漲船高，2017年韓職每位洋將平均年領（簽約金加年薪）103萬美元，折合台幣約3100萬元。

韓職球團簽新洋將多數先付一筆簽約金，即使季中遭解約，年薪也是「領好領滿」；相較之下，中職洋將待遇顯得「簡樸」且合約複雜，有的洋將從春訓簽到上半季結束，有的到下半季結束，進季後賽再另簽短約，基本上採月薪制，多數洋將月薪落在1萬5至2萬5美元之間，最多領10個月，若遭球團提前解約，當然無法「領好領滿」。

中職開打前幾年很夯，洋將1年領足12個月薪水，當時韓職洋將平均年薪12萬美元左右，待遇差不多，後來中職洋將改採月薪制，調薪牛步，韓職則飛快成長，至今已調高8倍有餘，兩國職業聯盟薪資差距愈拉愈大，也決定洋將素質優劣。