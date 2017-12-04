男足爆冷大勝「菲」李茂再扮殺手

李茂（右）踢進2球，助台灣隊史二度勝菲，「魔法教頭」懷特（中）功不可沒。 （足協提供）

史上第2次國際賽贏菲

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣隊昨天在足協國際邀請賽首戰菲律賓，前鋒李茂再度扮演「菲律賓殺手」，上、下半場各進1球，加上中場大將陳庭揚在比賽末段錦上添花頭錘建功，終場以3：0大勝，這也是我男足史上第二次在國際賽勝菲。今晚7點台灣隊將迎戰東帝汶。

菲律賓世界排名118，優於本屆邀請賽的台灣、寮國和東帝汶，上次我國擊敗菲國則要追溯回2013菲律賓和平盃，當年台灣2：1獲勝，巧合的是李茂也曾踢進1球。

2013年首勝菲 李茂也進球

相隔4年再度進球，李茂歸功於隊友漂亮的傳球，他說，「很興奮能再度進球，替國家建功，但隊友功不可沒，首顆進球接到溫智豪的暗號，依照戰術執行，順利破網，第二顆進球則是游家煌切入，有預測球會傳過來，就直接反應頭錘。」

兩隊控球時間不相上下，菲國以55%略佔上風，但台灣14次射門、7次射正，攻進3球，優於菲的6次射門、3次射正。台灣隊教練懷特表示，「球員戰術執行得很棒，包括做出越位陷阱，傳導和小組配合都很到位。」

台灣在「魔法教頭」懷特9月底接掌兵符後，在主場台北田徑場已取得3連勝，維持不敗；目前台灣世界排名135已創史上最佳，本次國際邀請賽又擊敗菲律賓，若接下來兩戰能再寫佳績，下個月世界排名可望繼續攀升。