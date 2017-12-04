黃郁婷奪冬奧門票…要失眠了！

黃郁婷（右）在世界盃競速滑冰賽，成績優異，提前取得平昌冬季奧運參賽資格。（黃郁婷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「我要去韓國了！」滑輪溜冰美女黃郁婷用台灣首張明年冬奧門票證明，轉戰難度更高的競速滑冰一樣行，即使自費燒了300多萬獎金，還有無價的青春歲月。

轉戰滑冰 燒300萬

黃郁婷昨在加拿大卡加利舉行的世界盃競速滑冰賽，以1分13秒97躋身女子1000公尺A組第7，提前取得平昌冬季奧運參賽資格。冬奧該項32人參賽，其中4場積分賽擇優錄取20人、另12人視成績排序，依黃郁婷父親黃錦龍提供資料，她拿59分躋身前20、此次成績也在前12，篤定進軍冬奧。

「今天秒數的大進步，讓我確定能參加平昌冬奧了。」黃郁婷在臉書與粉絲分享喜訊，還自嘲要哭了，會興奮到失眠，「竟然真的可以參加夢寐以求的冬奧，今天晚上可能會睡不著了。」

29歲的黃郁婷表示，身為運動員，練習很久、也比賽很久，儘管年齡在選手而言偏大，仍堅持拚戰到底，「往後每一場比賽，都會當作最後一場全力去比。」

170公分的黃郁婷，自小在父親栽培下，很快當上滑輪溜冰國手，2009年高雄世運囊括3金、2010年廣州亞運封后，也是女子1000公尺世界紀錄保持人。

2015年才轉戰競速滑冰的她透露，為搶下冬奧參賽權，世界盃前就和男選手練習，接下來將把肌耐力提升，「奧運目標不同，我不會像過去把眼光放在獎牌，盡力完成每天訓練，成績自然會出來。」