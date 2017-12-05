「基襪」都不要！ 「大谷爭奪戰」詭譎萬變

大谷翔平拒絕包括洋基、紅襪在內約16支球隊，傾向選擇西岸或是市場較小的球隊。（資料照，美聯社）

一次刷掉16支球隊

〔記者倪婉君／綜合報導〕不按牌理出牌的大谷翔平，昨天又做出令美國媒體跌破眼鏡的決定，一次刷掉包括洋基、紅襪在內約16支球隊，目前可能只有7隊進入第二階段面試，都讓「大谷爭奪戰」更加詭譎難料。

昨天確定遭淘汰後，洋基總經理凱許曼就說出心裡話，「其實當外界說我們呼聲高時，我都有些畏縮。」他認為現在的情勢其實很古怪，「對一個甘願放棄一大筆錢、提早兩年過來發展的人來說，一切早就已經難以預料。」

砸大錢也搶不到人

大谷不為錢而挑戰大聯盟，早就讓凱許曼等球團老闆不知如何出牌。大谷今年在火腿的年薪已達2.7億日圓（約240萬美元、7255萬台幣），但他選擇此刻赴美，不但受限大聯盟新版勞資協議只能簽小聯盟合約，上大聯盟也僅能拿54.5萬美元底薪，更不用說他兩年後再赴美，可望領到上看2億美元的大合約。

7隊晉第2階段 西岸球隊多

在23日做出最後決定之前，大谷團隊昨先在第一輪剔除洋基、紅襪、大都會、國民等過半數大聯盟隊伍，選擇讓巨人、水手、教士、小熊、道奇、天使和遊騎兵等7隊進入第二輪。「晉級」的隊伍除了小熊、遊騎兵屬於中區，其他都是西岸球隊；其中，遊騎兵可出到最高353萬5千美元簽約金，最低的天使則只有15萬美元簽約金額度，但金錢顯見不在大谷的考量內。

大谷方面，今起就會和各球團展開交涉，《日刊體育》則報導他還會到各球場和城市參觀，都會列入日後選擇球隊的依據。大谷日前也已向各球隊發出問卷，包括球隊對於他的投、打評價，並介紹各隊的春訓基地、設備等多道問題，都已讓外界見識到這位「二刀流」奇才不一樣的作風。