勇奪新人王 詹子賢月薪上看15萬

詹子賢（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職聯盟各隊本週起展開談薪，中信兄弟連續4年打進總冠軍賽，表現出色的年輕球員可望獲得加薪，勇奪年度新人王的詹子賢月薪上看15萬元。

中信季末大幅啟用年輕球員，於季後挑戰賽淘汰統一獅，由於季後釋出陳鴻文、林煜清、林克謙、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華，林威助也退休即將轉任教練，預算空間比過去寬裕，年輕球員薪資可望調升。

詹子賢季末扛起第4棒，還勇奪年度新人王，月薪可望從9萬升至15萬；下半季獲重用的吳東融、王威晨、吳哲源、王鴻程，以及上半季表現令人驚豔的曾陶鎔，也都可望獲得加薪。

吸收蔣砲？ 悍將不排除

富邦悍將球團總監陳俊池表示，球隊剛結束秋訓，球團本月起與球員或經紀人談薪，作業程序是先與現有球員完成談薪，若教練團基於戰力需求，覺得有必要吸收蔣智賢等前中信球員，球團才會有進一步動作。

富邦去年花了很長時間，與林益全、高國輝、胡金龍、林哲瑄續簽複數年合約，今年只有張建銘、倪福德的複數年合約到期，洽談速度可望縮短。

3老獅複數合約到期

獅隊已與球員或經紀人約時間，將陸續見面交換初步意見，領隊蘇泰安表示，獅隊談薪一向都看球員表現，沒有明確時間表。獅隊複數年合約球員只剩潘武雄，潘威倫、陳鏞基、高國慶都在今年到期。