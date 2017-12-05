交互破風 馮俊凱雙金落袋

馮俊凱個人公路賽奪冠。 （自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台東報導〕106年全國自由車公路錦標暨國手選拔賽，昨進行男子菁英組136.1公里個人公路賽，巴林美利達車隊馮俊凱和前勁車隊徐暄平「跨隊」合作，一路「雙飛」超過70多公里，最終馮俊凱略勝一籌，以3小時22分10秒奪金，徐暄平則拿下銀牌。

馮俊凱開賽數十公里就發動攻擊，並和學弟徐暄平聯手擺脫追兵，兩人輪流領騎、互相破風。馮俊凱透露，「原本只是試圖突圍，未料其他車手都沒有追擊，就這樣一路衝到終點。」

獲環台賽、亞錦賽資格

台灣首位加入歐洲一級車隊的馮俊凱，連續兩天在個人計時和公路賽鍍金，篤定獲得明年環台賽和亞錦賽資格。他透露，「3年沒參加環台賽，很有意願再披國家隊戰袍，明年適逢亞運年，希望利用環台賽觀察亞洲車手的習性，會盡力跟職業隊爭取參賽。」

21歲的徐暄平是新生代的潛力車手，但跟前輩全力衝刺，體能很快就到臨界點，他表示，「大概到折返點就想放棄，但馮俊凱不斷鼓勵我，後半段由他負責更多領騎工作，最後全靠意志力才完賽。」

兩週前摔車 徐暄平奪銀

徐暄平兩週前才摔車重挫骨盆，3天無法下床行走，昨帶傷上陣奪銀，他坦言，「很意外，這也是生涯首次在比賽中脫離集團，單飛騎最遠的一次。」馮俊凱則稱讚徐暄平是天才型選手，比賽時很瘋狂，未來無可限量。