CPR斷線 「魏少出任務」 大三元拔「刺」

魏斯布魯克（左）再度扛起雷霆「一哥」角色，演出生涯第86次大三元，助隊擊敗馬刺。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕雷霆魏斯布魯克昨一夫當關，轟下22分、10籃板和10助攻，收下本季第7、生涯第86次大三元，中鋒亞當斯則貢獻19分、10籃板，聯手率隊90：87驚險擊敗馬刺，收下2連勝。

生涯第86次大三元

雷霆「CPR斷線」，安東尼和喬治表現低迷，分別僅貢獻9分和8分，兩人合計出手27次僅命中6球，但魏少替兩人緩頰，「就算球隊得不了分，仍用堅強的防守讓對手也攻不進，大家都盡到自己本分。」

亞當斯近況火燙，繼前役對灰狼攻下27分後，昨再延續好手感，13投8中，進帳19分；亞當斯本季打出生涯年，場均13.2分、8.1籃板，是加入NBA5個球季最佳。總教練唐納文也盛讚，亞當斯是連勝的功臣，貢獻度不下三巨頭。

馬刺近4天3戰，再現「養生籃球」，主帥帕波維奇讓主力艾德瑞吉和吉諾比利輪休，帕克、蓋伊和雷納德則因傷缺陣，幾乎以全板凳陣容拚戰，但仍具高度競爭力，甚至在末節一度逆轉超前，無奈缺乏主宰戰力的球星，決勝期4投落空，將勝利拱手讓人。

馬刺派板凳軍上 主力「養生」

馬刺大將K.安德森第三節末左膝韌帶扭傷後就未再歸隊，但22歲的二年級生D.穆雷挺身而出，上陣39分鐘攻下全隊最高17分、11籃板、5助攻和3抄截。帕波維奇說，「D.穆雷打得很出色，下半場全隊展現高強度的防守，我感到很驕傲。」