足協國際邀請賽》3戰進4球 李茂踢走4年低潮

李茂昨梅開二度，助台灣男足以3連勝奪得冠軍金盃。（記者林正堃攝）

再演梅開二度 榮獲進球王

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男足前鋒李茂昨在足協國際邀請賽最終戰，複製首戰對菲律賓「梅開二度」的精彩戲碼，上半場連進2球，助台灣2：0擊敗世界排名184的寮國，以3戰全勝戰績，順利在自家球迷面前捧起冠軍金盃。

李茂此次邀請賽共進4球，成為大會進球王，也是台灣稱王功臣之一，他表示，「老話一句，這次得冠軍都是大家的功勞。」

李茂上次在國際賽進球得追溯至2013年菲律賓和平盃，當時首度上陣就攻破對手大門，他說：「我記得那顆進球是在客場發生，我一直以來有個目標，就是要在台灣主場為國家隊進球。」

李茂取得首顆進球後就陷入進球荒，甚至在2015年全運會不慎弄傷右腳踝，休息長達半年才重返戰場，入選國家隊次數也銳減，所幸他從未萌生放棄念頭，他表示：「因為我在受傷時，不斷告訴自己我可以、我可以，一定有辦法能回到球場上。」

李茂（右）擁抱總教練懷特（左）慶祝進球。（記者林正堃攝）

期待旅外 懷特肯定能力

此次邀請賽對李茂意義重大，他不只擺脫長達4年的進球荒，更建立不少信心，期盼有朝一日能成為旅外球員。英籍教頭懷特表示，「李茂確實有不錯的能力，一定能成為一名出色的職業球員。」

台灣隊長陳柏良本次賽會踢進1球，並稱職扮演領袖角色，賽後代表全隊收下冠軍金盃，他說：「這次連3天出賽真的很辛苦，感覺很不可思議，終於對球迷有個交代，我想把冠軍送給帶領我們的主帥懷特。」

台灣男足賽後向觀眾致意。（記者林正堃攝）

球迷賣力幫台灣男足加油。（記者林正堃攝）