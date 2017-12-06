爆米花聯盟》9局上強迫取分 興富發險勝

羅堃觸擊強迫取分成功，興富發1分險勝台電。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第2屆爆米花棒球聯盟昨天回到天母棒球場，午場台北興富發靠9局上執行強迫取分成功，以1：0險勝台灣電力，戰績7勝5敗穩住第3位；晚場新北市發揮優勢投打戰力，以8：4擊敗台中運動家，戰績10勝9敗升上第5位。

新北市王駿昊7局失2分優質先發。（記者陳志曲攝）

午場幾乎局局有攻勢，2隊共敲19安，但大都出現在1出局後，臨門一棒始終打不出來，全場留下19個殘壘有11個在得點圈，直到9局上，興富發1出局後攻佔一、三壘，羅堃突然棒子一橫，硬把偏高的第1球點進場內，掩護代跑楊家雄攻下唯一的分數。

興富發總教練呂明賜指出，很久沒碰過2隊打這麼多安打卻都得不了分的比賽，因為羅堃短打能力不錯，他才決定嘗試強迫取分，「輸贏就那1分，還不是用安打拿到，棒球有時就是這麼有趣，短打並不是消極，適時運用會是勝負關鍵。」

王駿昊好投 新北升第5

晚場新北市一開賽就有斬獲，在王駿昊7局失2分的優質先發帶領下，打完8局上一度領先6分，雖然牛棚接手2局有點小風浪，仍靠前4局攢下的4分獲勝，總教練周正雄指出，第8、9局的投捕默契、大幅領先的投球想法，都還要再加強。

新北繼合庫、大學培訓隊後拿到10勝，已賽19場僅次於培訓隊，周正雄認為，爆米花對業餘算是長賽季，考驗球員的體力調配，「職棒打8個月，是爆米花的4倍，我也提醒選手，這2個月都沒法負荷，表示你還沒準備好打職棒。」