冬盟》4長打4打點 曾陶鎔稱運氣好

中職聯隊曾陶鎔昨單場4支4，僅差一壘安打就完成完全打擊。（記者廖耀東攝）

中職聯隊廖健富昨貢獻5打點。（記者廖耀東攝）

準完全打擊 僅差一壘打

〔記者羅志朋／台中報導〕大帝發威！昨冬盟洲際晚場賽事，中職聯隊打擊火力全開，全場敲出13支安打，加上日職西軍投手群奉送11次保送，最終中職聯隊就以13：7贏球，戰績5勝5敗、勝率站上5成，其中「大帝」曾陶鎔單場敲4長打，只差一壘安打就締造完全打擊，表現亮眼，獲選單場MVP。

此役首局曾陶鎔獲得保送擠回1分，3、5局上先後敲1打點二壘安打，7局上擊出中外野方向深遠三壘安打，9局上轟陽春砲，單場4支4、灌進4打點。

把握偏高速球 感謝教練

「感謝蔡建偉和林明憲教練。」曾陶鎔說，這一陣子兩位教練不斷調整他的打擊，特別是選球，要求他在兩好球前，擊球視線高一點，把握高球做攻擊，並放掉低球，不要像下半季打擊全無策略，剛好這一場敲4長打都是偏高速球，「算是運氣好吧！」

昨賽前曾陶鎔打擊率僅2成26，賽後累積打擊率達3成14，他表示，第2次打冬盟，希望學習其他國家選手如何比賽，並修正例行賽缺失，例如選球和變化球擊球掌握度，「現在自信心還沒找回來，要靠比賽一點一滴累積。」另先發捕手廖健富2支2，並靠著保送及2次高飛犧牲打，共貢獻5打點。

中職聯隊在細雨中贏球，不過守備發生5次失誤，日職西軍僅1次，總教練林振賢認為，下雨天場地不好不能當作失誤藉口，因為對方也在相同條件下比賽，必須想辦法克服。

昨洲際午場賽事日本社會人隊以13：0擊敗日職東軍，豪取6連勝，目前以8勝1敗1和排名第一，戰績獨走，其中對日職東、西軍各拿2勝，日本業餘選手展現的精神和實質戰力都不輸職業球員。