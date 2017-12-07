為台投開藥方 日投教：善用下半身

日職西軍投手教練田之上慶三郎認為台灣投手控球不太好。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣投手近幾年表現不佳，各界也把脈找病因。日職西軍投手教練田之上慶三郎認為，台灣投手身材好、投球有力，但控球欠佳，特別是變化球準度不足。

日本投手教練建議台灣投手善用下半身。圖為昨日中職聯隊先發投手洪聖欽。（記者廖耀東攝）

談到改善之道，田之上表示，投手是由下半身力量去帶動上半身投球，因此雙腿和核心肌群訓練就很重要，若能正確使用下半身力量，投球就能輕鬆且準度提升，動作才會協調順暢。

控球不理想 尤其變化球

田之上指出，台灣投手投完球後，前跨腳不安定，有外翻現象，所以控球不穩定，他以母隊軟銀守護神沙法提為例，「之前沙法提在日職其他球隊控球不佳，來到軟銀強化下半身力量，控球改善許多，成績愈投愈好。」

軟銀「火球男」蘇亞雷斯在墨西哥聯盟很靠上半身投球，來到軟銀善用下半身力量，控球變好，球速也飆到160公里。

台灣投手進職棒後球速提升不易，搭上「失速列車」所在多有，田之上表示，在日本，投手高中畢業進職棒會先把身體練壯，底子打好了，球速就會變快。另外，投手手臂關節角度要大、柔軟度要好，球速才有提升空間，若手臂關節角度小且不夠柔軟，投球就不易施力。

須練髖關節 強壯又柔軟

日職西軍另一投手教練小松聖說，台灣投手丟速球準度沒問題，但變化球和決勝球控制能力不佳，投球除了要靠下半身帶動，身體旋轉也非常倚賴髖關節力量，要把髖關節練得夠強壯且柔軟，這些都會影響控球。