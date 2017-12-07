奧運2度輸台灣 杉浦為拚金拒職棒

日本社會人隊投手教練杉浦正則在奧運留下5勝紀錄，有「日本業餘棒球先生」之稱。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕冬盟日本社會人隊投手教練杉浦正則，球員時期是名投，打過3屆奧運，為一圓金牌夢而婉拒職棒球隊指名，他表示完全不會遺憾，同時欣見棒球重返東京奧運，希望日本能有部分業餘球員征戰。

杉浦國際賽經驗豐富，曾多次對台灣出賽，打過1992、1996、2000年奧運，合計拿5場勝投為奧運紀錄，戰功彪炳，摘銀、奪銅卻獨缺金牌，92年巴塞隆納奧運他兩度對台後援登板，日本都栽在先發投手郭李建夫手中，屈居第3。

回憶往事，杉浦說，「巴塞隆納奧運若奪金，說不定我就會挑戰職棒，因輸給台灣兩場，讓我更渴望奧運金牌。」

杉浦生涯都待在社會人隊「日本生命」，曾任該隊監督，有「日本業餘棒球先生」美譽。杉浦表示，他當教練，看著選手眼光閃亮，一心追求進步，就覺得留在業餘球界是對的，沒打職棒不會有遺憾。

相隔12年，棒球重返東京奧運，杉浦表示，2000年雪梨奧運日本有幾名業餘球員參賽，後來因戰績壓力由職棒主導，派出全職業應戰，但他希望東奧能有多一點業餘球員參賽，就看明年亞運能否發揮，讓職棒看到業餘選手實力。

日本社會人隊征戰冬盟，全力備戰明年亞運，杉浦認為，社會人隊實力不如日職，但優於獨立聯盟，由於比賽和高中一樣多採單敗淘汰制，所以業餘球員精神和求勝意志力不輸職棒。