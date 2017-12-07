爆米花聯盟》勝率爬過5成 台電寄望傷兵歸隊

台電范孟傑昨敲出2分打點全壘打。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕老牌業餘勁旅台電范孟傑昨轟出追平的兩分全壘打，陳偉志打下勝利打點，助隊以5：3逆轉擊敗台北興富發，在爆米花聯盟的勝率突破5成大關，目前排名並列第5，想打進前3名取得季後賽資格還要加把勁。

台電總教練李盈南表示，之前大部分選手分別參加亞錦賽、尼加拉瓜邀請賽和全運會，有些選手受傷，影響了整體表現，陳偉志腳還有點不舒服，比賽中段才上場，希望傷兵逐漸歸隊後，能打出應有的戰績。

前天興富發9局上強迫取分成功，以1：0擊敗台電，昨一開賽就展開攻勢，1局下陳亞峻、何昱德和賴柏銓安打先馳得點，第3局同樣是陳亞峻等3人安打得分，取得2：0領先。

4局上台電2出局後靠著四壞球上壘，范孟傑轟出反方向的右外野全壘打追平，第5局陳彥穎擊出三壘打，靠著暴投跑回超前分，下半局興富發吳界煌打出高飛犧牲打，再度形成平手。

范孟傑第1次在爆米花開轟，他表示，在台體大念完大三就加盟台電，有比較多的比賽機會，進步較快，今年曾參加尼加拉瓜邀請賽，對明年亞運則是順其自然。

陳偉志第7局就擊出安打，8局上2出局滿壘時，又敲適時安打攻下超前分，蔡智榆選到四壞球再擠回保險分。

台電賴柏瑋後援4局無失分拿下勝投，只被擊出2支安打，王翔鷹投最後1局獲得救援成功。