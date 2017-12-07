J聯盟25年 讓日本小孩棄棒從足

來自新北新市和台南文化國小的小球員，受邀參觀日本職業足球隊球場，坐在球員休息區編織未來的職業足球夢。（記者黃照敦攝）

台灣發展職業足球萬事起頭難，鄰近的日本職業足球聯盟（J聯盟）成功例子值得效法。

日本職業足球聯盟在地經營，傳統球隊磐田喜悅隊球場小而美，在地企業熱情廣告贊助，鄉親熱血相挺。（記者黃照敦攝）

1993年，J聯盟元年正式開踢，初期為了和發展50多年、根基穩固的日本職棒聯盟爭取市場，J聯盟引進高知名度的外國退役球星，包括巴西傳奇球星奇哥等人拉抬人氣，日本球隊邊踢邊學；1998年，日本國家隊首次踢進世界盃，加上2002年成功主辦世界盃，一舉將足球帶上高峰，球迷激增。尤其年輕球迷迷上快節奏的足球，因而移情別戀，一度讓老大哥日本職棒緊張萬分，正視職業運動市場已被J聯盟瓜分，老派的職棒行銷必須改弦易轍，也從此形成兩大職業運動的良性競爭，造福日本球迷。J聯盟如何從無到有，如今能夠穩健經營，已發展至J1、J2、J3等3個層級，且球隊遍佈全日本，在地經營比日職還成功，J聯盟遠景看好。

Ｊ聯盟檔案

台灣足球隊早期還能和日本相抗衡，自從J聯盟成立後，日本足球全面起飛，不但足球人口激增，日本小孩「棄棒從足」，基層足球隊數甚至威脅棒球隊，足球選才來源多，日本各級國家隊實力大躍進，成為亞洲第一。

明年俄羅斯世界盃，日本締造連6屆踢進會內賽的紀錄，就連日本女足隊也已拿過世界盃冠軍，8月來台的「J世代」世大運男女足球隊穿金戴銀，讓台灣球迷大感訝異，這些成就都要歸功於J聯盟成功扮演火車頭。（記者黃照敦）