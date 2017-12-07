「台灣沒有職業隊」 李茂道出國腳無奈

台灣男足隊前鋒李茂（右）在足協國際邀請賽一戰成名，期盼未來有旅外機會。（資料照，記者林正堃攝）

足協盃進4球 搶盡鋒頭

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男足在主場風光拿下3連勝，勇奪足協國際邀請賽冠軍，其中前鋒李茂一戰成名，他在本次邀請賽共踢進4球，成功擺脫低潮，也終結國際賽長達4年的進球荒。李茂表示，「很不可思議的盃賽，自信心提升很多，能在台灣拿下佳績，期盼更多人關注足球。」

對菲律賓和寮國皆「梅開二度」，成為贏球功臣，李茂卻僅給自己打60分，他認為要學習的地方還很多，不能因為幾場比賽而自滿。談起印象最深刻的進球，他笑稱，「應該是對寮國的第一顆進球，當時背負奪冠壓力，能在開賽沒多久就建功，連自己都很意外。」

暫時褪下國家隊戰袍，李茂僅給自己一天休息時間，隔天立刻返回台體大練球，他說，「身為足球員，態度很重要，有目標才有動力苦練。」

好選手為生存 被迫棄離

李茂心中仍有旅外夢，期盼有朝一日能像陳柏良、溫智豪和陳浩瑋等人，到國外闖一闖，他說，「旅外一直是我的目標，也會利用國際賽向有旅外經驗的隊友請益，像溫智豪就給我很多建議，讓我能更進步。」

李茂並非天才型球員，憑藉努力和不服輸的意志力，才披上國家隊戰袍，但他認為，國內沒有職業隊，很多選手因經濟和生活考量，被迫轉換跑道，台灣足壇可能因此損失很多有潛力的選手。

台灣男足取得主場5連勝，接下來最重要的賽事將是明年3月18日的亞洲盃資格賽，將於主場迎戰新加坡。此戰雖無關晉級，但足協理事長林湧成仍相當重視，他表示，如何備戰會尊重教練懷特的決定。