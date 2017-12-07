雷霆換戲碼 「CPR連線」演逆轉秀

雷霆球星魏斯布魯克昨繳出生涯第86次大三元，帶領雷霆逆轉爵士。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆「CPR連線」開季合作狀況不理想，頻頻上演翻船戲碼，昨碰上近況頗佳的爵士，不再讓悲劇重演，雷霆克服17分落後，在第4節強拉尾盤打出32：14攻勢，加上魏斯布魯克繳出本季第7次大三元力挺，收下3連勝。

魏少拿回上役消失的大三元

6連勝的爵士前3節取得雙位數領先，新秀米契爾表現突出，繳31分、5抄截、4助攻，只是仍抵擋不了雷霆的反攻。決勝節喬治聯手安東尼砍下19分，逆轉戰局，也讓爵士在雷霆主場吞下難堪的13連敗。

雷霆CPR終於連線成功，魏少貢獻34分、14助攻、13籃板，收下本季第7次大三元，把前役對馬刺被聯盟取消1個籃板後，消失的大三元彌補回來。這也是魏少生涯第86次大三元，是現役最多，史上聯盟排行榜第4，距離第3名基德的107次還有段差距。

中鋒亞當斯 近3場場均22分

喬治挹注21分、安東尼14分，值得一提的是，除了CPR，中鋒亞當斯表現更為關鍵，此役10投9中拿下20分、9籃板，且近3場比賽他繳出場均22分、8.3籃板，命中率達82.4%，為球隊3連勝的重要功臣。

雷霆主帥唐納文力讚亞當斯與安東尼、喬治之間的搭配，認為他們表現無私，與隊友之間相輔相成，成贏球關鍵，而魏少不服輸的個性，也帶動球隊氣氛。