SBL》布拉「力」擒台銀 賈西亞雙26白搭

台銀賈西亞（右）豪取26分、26籃板，仍不敵布拉（左）領軍的達欣。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕226公分、160公斤的達欣洋將布拉象徵「力量」，是近兩季各隊最頭痛的人物之一，昨他對上台銀出手18次命中15球，攻下36分、19籃板，率隊以86：81取得2連勝，也讓「速度型」的台銀洋將賈西亞26分、26籃板白搭。

達欣布拉幾乎打滿全場，賽後累到婉拒出席記者會。（記者黃耀徵攝）

老將雙林撐住 達欣逆轉勝

達欣首節握有16分領先，卻在2、3節遭台銀反撲，第4節還最多落後6分，直到台銀連續發生失誤，且布拉單節12分進帳，及兩位老將「雙林」林冠綸、林宜輝合拿13分，才驚險逆轉戰局。

達欣總教練范耿祥表示，「我們開賽確實打得很順，但賽前我提醒球員，台銀本季很有企圖心，上半場又被被對手抓了8進攻籃板，等於給對手8次出手機會，鞏固籃板的問題得持續作出修正。」

達欣除了布拉在內線逞兇及雙林關鍵時刻發揮，主控蘇翊傑表現也十分出色，飆進3顆三分球，攻下25分外帶4籃板、3抄截、1助攻。

不過，布拉上陣38分鐘居全隊之最，賽後累到只能在休息室冰敷，婉拒出席記者會，范耿祥表示，「我對布拉表現很滿意，但他上場時間也真的很多，往後得想辦法讓他多休息，畢竟現在才剛開季。」

台銀主場週 票房勝開幕戰

昨是台銀首日舉辦主場週活動，吸引3218位球迷入場，票房更勝上週開幕戰的3000人，和平館儼然成為自家主場。台銀主帥韋陳明說：「感覺真的很不錯，相信我們週六、日出賽時，會有更多人到場支持，一定能提升球員潛在的鬥志。」

台銀舉辦主場週，吸引3218位球迷觀戰。（記者黃耀徵攝）

台銀主場週，場外設有扭蛋遊戲。（記者林岳甫攝）