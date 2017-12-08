謝長亨社會人隊3年 年均薪破200萬

謝長亨（左）在1990年結束旅日生涯，12月與統一獅領隊郭俊男完成簽約儀式，正式加盟獅隊。 （資料照）

30年前，「草總」謝長亨赴日本效力社會人隊五十鈴汽車，3年旅日生涯結束後返台加盟統一獅，他說：「當時我打日本社會人隊，薪水不輸職棒球員。」

謝長亨回憶，80年代台灣沒職棒，很多球員都到日本社會人隊打球討生活，剛去五十鈴汽車因練習量大，不太習慣，後來才慢慢適應，平日早上要進公司打卡上班，下午1點開始練球，因日語不流利，他在總務處只能做一般庶務工作。

謝長亨是球隊主力投手，薪水還不錯，第1、2年薪水加津貼，年領900萬日圓（當時匯率約162萬台幣），第3年則為1600萬日圓（約298萬台幣），待遇不輸職棒球員。

謝長亨表示，當時球隊位處神奈川縣，該地區強隊如林，包括日產汽車、日本瓦斯、東芝，還有大谷翔平父親大谷徹原效力過的三菱重工，每年最重要的賽事是都市對抗賽，在東京巨蛋開打，各大企業會號召員工進場看球加油，很熱鬧。

在日本球界打滾第3年適逢中職開打，謝長亨說，五十鈴汽車待遇不錯，但外國人在日本工作滿5年才能申請居留權，評估遲早都要返台，決定合約結束就回國打中職，「那3年增廣見聞，棒球技術和視野都提升很多。」

目前日本社會人隊沒有聘洋將，自從中職成立，台灣球員幾乎絕跡，但仍有少數選手曾以「傭兵」身分為社會人隊效力，例如王昱博和潘忠孝。（記者羅志朋）