桃園「7帥」督軍 不敢操過頭

桃園市隊長潘宇翔是球隊第4棒，主要守位是捕手，昨天也有登板投球。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕集結4所桃園少棒的16名好手，桃園市這次台彩威力盃更出動「7人教練團」的大陣仗。總教練李政達說，這次可說是桃園基層少棒教練的大集合。

桃園市總教練李政達將目標放在3連霸。（記者倪婉君攝）

桃園市這次集結龜山、中平、仁善、大勇的好手，教練團除了來自這4所學校，錦興少棒教練劉裕安也來幫忙，聲勢相當浩大。

歷經「209球爭議」

李政達嚴控投球量

最年長的李政達擔任總教練，他對於小朋友一向採取鼓勵、叮嚀的態度。在之前重光盃賽事爆發讓林維恩單日投209球的事件後，對自我要求也更謹慎，「對於小朋友的投球數，以後會更加注意。」

這次桃園市16名球員中就有10人是投手，李政達在前兩場也刻意讓球員輪番上陣，「大多都是投1局，也藉此觀察他們的狀況，看誰比較適合用在之後的複決賽。」

李政達表示，這些球員都是來自各校的好手，打擊是最讓人放心的一環，但守備位置可能會和母隊不一樣，都要再調整、適應。在參賽之前，桃園市只進行過3次集訓。

儘管如此，桃園市基層棒球已打出口碑，李政達也認為在這種以聯隊參賽的盃賽形式，就看哪個縣市整合做得好，奪冠機率就比較大。桃園不管是球員組成，甚至教練團都很完整，就看後天能否完成3連霸。