耗14小時 大谷「面試」完畢

大谷翔平與最後7隊面談完後，必須在耶誕節前做出決定。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕在與教士壓軸會談後，日本「二刀流」大谷翔平已完成與7支可能加盟球團的面談，Yahoo Sports專欄作家帕森指出，過去幾天，大谷花了14小時和7隊高層碰面，討論的可能是未來6年計畫，大谷也可望迅速做出決定。

談完最後7隊 耶誕前揭曉

這7隊包括天使、小熊、道奇、巨人、水手、教士、遊騎兵，教士最晚和大谷碰面，但因野茂英雄、齋藤隆、前日本火腿防護員都在教士任職，火腿近年春訓也到教士基地移訓，被看好出線機會高。

最早與大谷洽談的巨人，則有同時網羅大谷和馬林魚「怪力男」史坦頓的勝算，目前兩邊搶人都處於有利位置，巨人不僅願讓大谷維持二刀流，擔任先發投手且可守外野，馬林魚也已同意巨人、紅雀對史坦頓的交易案，道奇也尚未退出競爭。

巨人本季慘吞98敗，無緣季後賽，不光想要季後最搶手的兩位話題人物，牛棚和內、外野也仍有漏洞，總經理艾文斯說，今年冬天不會只簽兩人，還要大力補強。美媒指出，史坦頓最快週末或下週冬季會議開始前，將決定情歸何處。

水手、天使搶人 交易換籌碼

各隊卯足全力，水手和天使為增加國際自由球員簽約金，用來爭奪大谷，昨都與雙城交易，各用1名潛力球員換取100萬美元額度。

大谷屬意返日較方便的西岸小市場球隊，不符條件的小熊和遊騎兵仍有可能獲青睞。大谷申請入札後，最晚須於台灣時間23日中午決定獎落誰家，因他動向未明而靜悄悄的自由市場，也等著他先「開獎」再出招。

洋基早已被大谷淘汰，新教頭布恩昨上任一肩扛責，自認是他的錯；球團老闆史坦布瑞納則說，大谷的決定有些令人失望，不過，東岸和大市場也不見得適合每個人。