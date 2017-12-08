芝加哥戰術奏效 騎士擒王13連勝

騎士詹姆斯（中）昨對國王時，切入灌籃得分。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕騎士昨以101：95逆轉擊敗國王，寫下追平隊史最長的13連勝，賽後球員興高采烈的談論「芝加哥戰術」，這套戰術首度執行於季後賽，當時詹姆斯成功絕殺公牛，昨如法炮製，詹姆斯在終場前16秒一記後撤步三分球命中，將比數拉開至5分，一槍斃命。

詹姆斯攻下全場最高32分，外加11籃板和9助攻，尤其在末節決勝期連拿5分，打破95平手僵局，率隊拉出8：0的高潮終結比賽。

談起這記關鍵三分彈，主帥泰倫魯透露，當時想設計一次不一樣的戰術，詹姆斯突發奇想，表明想要打「芝加哥」，他也立刻同意，並以詹姆斯為核心製造機會。

假切真投 大帝一槍斃命

「芝加哥戰術」就是將球發給詹姆斯，其餘隊友站在另一側，詹姆斯拿到球假裝切入，等防守者重心不穩，立刻後撤步退到三分線外投射，他也完美的執行這個戰術。

飆進4顆三分彈，貢獻15分的射手柯佛表示，「我曾和艾佛森及羅斯同隊，他們都是一夫當關的超級巨星，但詹姆斯的求勝企圖心旺盛，捨我其誰的霸氣，將球技提升到另一個境界。」

騎士下一戰將於客場碰上溜馬，挑戰隊史最長的14連勝，但詹姆斯說，「至少要25連勝，這樣才會離聯盟紀錄33連勝更接近，過去在熱火曾拿下27連勝，但最後輸給公牛。」

一度想退休 羅斯歸隊

原本因傷離隊考慮退休的羅斯，經過數日的沉澱昨返回騎士，並向教練和隊友致歉，保證會努力復健，盡快重返戰場；另外，兩大傷兵I.湯瑪斯和T.湯普森已能進行球隊4打4的訓練，復出又邁進一大步。