台彩威力盃》二刀流＋上下並用 屏東險吞桃

屏東縣王瀚原本是上肩投法，後來被教練改成下勾，比賽時看指示採「上下並用」。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕為了對付強敵桃園，屏東縣祭出下勾奇兵王瀚先發，又有「二刀流」張偉宸的滿貫砲助威，可惜仍敗下陣來；或許氣力放盡，屏東在搶8強門票時竟以1：18慘敗給台東縣，只能黯然打包。

屏東縣張偉宸（前排左二）轟出滿貫砲，差點讓桃園踢到鐵板。（記者倪婉君攝）

屏東縣由玉田、大平和復興組成聯盟，總教練潘忠勳是名球評潘忠韋的哥哥，他對屏東能差點逆轉桃園也很驚喜，「本來以為會以大比分落後，但張偉宸那一棒幫我們打出士氣，可惜後面的投手壓不住桃園，不愧是國內少棒第一把交椅。」

在寒風刺骨的天氣下比賽，屏東縣從4局結束2：9落後，5上靠張偉宸的滿貫砲在內灌進8分超前，只可惜5下又被桃園得6分，終場10：15落敗。

近視200多度的張偉宸因為喜歡陳偉殷開始打棒球，在陣中擔任中心棒次，也能夠登板投球，「我也想要二刀流。」他笑說。屏東縣前天7：3擊敗南投縣，就是由投5.1局的張偉宸拿勝投。

王瀚則是昨役對桃園的先發投手，下勾投球的模樣頗吸睛，只是投3.1局就被敲9支安打失8分，但他說，「之前對桃園投得很爛，這次覺得還可以，他們的打擊很強。」王瀚原本是上肩投法，後來被教練改造成下勾，但他比賽時「上下並用」，就看教練團的指示。

屏東縣對桃園打出精彩一役，但後來對台東縣時，全場僅擊出4支安打，4局就被提前結束。