簽約金額度衝第1 水手要定大谷

傳大谷翔平下週就會正式決定加盟哪支球隊。（資料照，路透）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕為爭取日本「二刀流」大谷翔平，西雅圖水手繼續衝高籌碼，昨天再度透過交易，提高國際球員簽約金額度，累積總額已超越遊騎兵，躍居大谷可能加盟的7支球隊之首。

再換得百萬美元

水手前天才和雙城交易，用小聯盟選手換取100萬美元（約3020萬台幣）的國際球員簽約金額度，昨又找上馬林魚，送出3位小聯盟潛力好手，換來明星二壘手高登及100萬美元國際球員簽約金，累計簽約金額度已達355萬7500美元（約1億744萬台幣），據傳大谷下週就會做出決定。

大谷考慮中的7隊包括水手、教士、道奇、天使、巨人、小熊、遊騎兵，原握有最多籌碼的遊騎兵，現以353萬5000美元（約1億676萬台幣）居次，天使以231萬5000美元（約6991萬台幣）排第3；其他4隊都因超過國際簽約金限額挨罰，僅能開出30萬美元（約906萬台幣）。

水手補強戰力的同時，競逐大谷更有勝算，大谷有望與日籍前輩岩隈久志並肩作戰，岩隈以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約續留水手，因肩傷開刀正在復健，最快明年5月下旬才有機會重新拚回先發輪值。

與岩隈並肩作戰？

由於水手已有當家二壘手卡諾，將讓高登從二、游移防到中外野，高登自2011年上大聯盟後從未守外野，但在多明尼加聯盟有過經驗，他說：「守得還不錯，我的學習速度算快，也想幫助新東家贏球。」

馬林魚送走二壘手高登，未來他在水手將移防中外野。（資料照，法新社）