于煥亞的低潮驚動球迷 奮起救台啤

台啤于煥亞（後）挑戰金酒洋將拉莫斯。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「這場比賽勝利對我們很重要！」台啤射手于煥亞明白球隊急需勝利，昨他從板凳出發，揮別開季前兩戰平均3分的低潮，攻下全隊次高14分，搭配洋將李恩繳出15分、15籃板，攜手助台啤以78：61大勝金酒，避免隊史首度開季3連敗。

台啤主控蔣淯安（下）第二節不慎與對手碰撞，造成左大腿受傷，今對台銀之戰確定無法上場。（記者陳志曲攝）

于煥亞上季例行賽場均貢獻10.1分，但本季前兩戰都先發上陣，表現卻乏善可陳，前役對裕隆得分還掛蛋，台啤主帥周俊三因而將他放回板凳。

好在于煥亞對於教練的安排並無不適應，昨第3節單節進帳10分，替台啤奠定勝基，他表示，「先發、替補對我而言都是在打籃球，以前在UBA師大時，我也常從板凳出發，適應上並沒有太大差別。」

有趣的是，于煥亞的低潮連球迷都有發現，他說，「我去外面吃飯的時候，就有球迷跑來確認我是不是于煥亞，後來就一直說我狀況真的很差。」

金酒洋將拉莫斯面對開季前決定不與他合作的台啤，繳出19分、15籃板，卻發生7失誤，其餘隊友也沒有太突出表現。在金酒執行教練吳俊雄眼中，全隊仍沉浸於前役延長賽打敗璞園的喜悅中，全場都沒進入狀況，他無奈表示，「我們年輕球員的經驗已經輸各隊，我希望他們要養成好習慣，起碼在拚勁、態度不能輸對手。」