豪哥新夥伴 歐卡佛轉籃網

2015年選秀探花J.歐卡佛（左）將轉隊到籃網。（資料照，美聯社）

七六人被英葛蘭攔胡

〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟兩支逐漸崛起的新興勁旅湖人和七六人，昨鏖戰至最後一刻才分出勝負，湖人菜鳥控衛波爾妙傳，助二年級生英葛蘭在終場前0.8秒投進致勝三分彈，率湖人107：104擊敗七六人，中止五連敗。

「狀元、榜眼」兩大控衛對決，成為全場焦點，2017選秀榜眼波爾在客場無畏噓聲，繳出10分、8籃板、8助攻、3抄截和4火鍋的全能成績單；2016年狀元西蒙斯則轟下12分、15助攻和13籃板，生涯前23場比賽就完成三次大三元，追平魔術強森，僅次於傳奇球星「大O」羅伯森，並列史上第二快。

但此戰最後的英雄卻不在設定劇本內，2016年榜眼英葛蘭此役攻下21分、7籃板和6助攻，職業生涯首度投進致勝一擊，英葛蘭表示，「這球要歸功於波爾的妙傳，而我也很有信心的出手。」波爾則回應，「球迷的噓聲反而激發鬥志，很享受這樣的氛圍。」

七六人中鋒恩比德昨肆虐湖人禁區，轟下全場最高33分，外加7籃板、6助攻和5火鍋，並於末節球隊落後15分時率隊反撲，一度追平戰局，無奈七六人最終仍吞下近六戰的第四敗，戰績滑落至東部第八。

籃網海外賽逆轉雷霆

籃網昨於NBA墨西哥海外賽克服16分落後，末節打出17：4的攻勢，終場100：95擊敗雷霆，拿下本季第10勝。替補二年級生雷佛特打出代表作，攻下生涯新高21分，外加10助攻，繳出雙十成績單，成為致勝功臣。

本季陷入傷兵困境的籃網，昨執行重大的季中交易，用前鋒布克跟七六人交易來2015年選秀探花J.歐卡佛、射手史道斯卡斯和一支二輪選秀籤，未來將能看到林書豪和D.羅素雙後衛，搭配進攻天分極高的J.歐卡佛，3人也成為球隊重建的基石。