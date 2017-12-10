SBL》陳侑昫起飛等4年 幸得韋總慧眼

台銀陳侑昫（左）本季共得27分，已超越前3季生涯總得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台銀陳侑昫生涯前3季鮮少獲得教練關愛眼神，本季之前生涯總得分僅18分，讓他數度萌生放棄念頭，卻又怕離開籃壇會後悔，才堅持到現在；本季他總共已拿到27分，超越前3季總和，台銀主帥韋陳明也對他有很深的期許。

27歲、195公分的陳侑昫，2014年投入第12季SBL選秀時，頂著UBA公開一級最佳5人及義守大學得分王光環，於次輪第一順位被台銀相中；想不到生涯3個球季過去，苦無上場機會，外界都快忘了他的存在。

陳侑昫坦言，「多少有想過要放棄，又好怕自己會後悔，且身邊的朋友、家人都不斷鼓勵我，我也希望自己能在場上繼續開心打球。」

陳侑昫前役對達欣即把握機會，上陣16分鐘及進帳11分都寫生涯新猷，昨對台啤又上場21分26秒並奪16分，再度改寫生涯紀錄，他十分感謝韋陳明給他機會。

韋陳明在重掌台銀兵符前，沒看過陳侑昫在SBL的身手，首次看到本人後，發覺他有高度、投籃手感，鐵定是可造之材。基於惜才想法，韋總在7月就經常單獨陪陳侑昫練投，希望子弟兵能把握上場機會並扮演奇兵，等更適應聯盟生態後，下半季也有望打出破繭而出的表現。