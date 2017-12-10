SBL》百分百陳堅恩 送達欣第一敗

璞園陳堅恩（左）投10中10，攻得22分寫生涯新高。（記者林正堃攝）

璞園球員防堵布拉（中）。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2連敗的璞園昨碰上尚未吞敗的衛冕軍達欣，反而打出總教練麥班達最想看到的團隊球風，並降低達欣洋將布拉的威脅性，搭配板凳暴徒陳堅恩成為「百分百男人」，最終以95：89打退達欣，本季聯盟已無不敗球隊。

璞園上季包括季後賽在內，與達欣10次交手僅取2勝；本賽季首度碰頭，逼得布拉全場僅8次出手，得到本季最低12分，麥班達認為，經過那麼多場比賽，對布拉坐鎮的達欣打法更瞭解，才能有效針對弱點攻擊。

陳堅恩10次出手全進，包括2顆三分球，攻下生涯新高22分，他笑說：「每次對達欣，似乎都有很多中距離出手機會，正好符合我的特色，我也很幸運把球全部投進。」

29歲陳堅恩父親為菲律賓華僑、母親是美國人，雖在2歲時搬到台中，但都在美國學校念書，導致中文能力不好，他剛加盟璞園經常與隊友「雞同鴨講」，經過3年多的朝夕相處，現在與大家溝通已不成問題，讓他在璞園越打越開心。

除了開心打球外，陳堅恩至今在和平籃球館4戰，場均貢獻15.3分，投籃命中率達63.2%，原來是因為他覺得在和平館打球很舒服自在，此地也成為他的福地。