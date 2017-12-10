台彩威力盃》桃園8強輸了 台東爭冠笑了

桃園爆冷未晉4強，小球員昨仍在場邊關心戰況。（記者倪婉君攝）

對手竹市首晉決賽 台東「很有信心」

〔記者倪婉君／花蓮報導〕桃園爆冷未晉級4強後，今天登場的第5屆台彩威力盃冠軍戰，將是首次沒有桃園的全新組合，季軍戰更是由首度晉級4強的兩隊競爭；少了桃園，台東縣有信心將第2冠和百萬獎金帶回家。

台東縣再闖威力盃冠軍戰，今力拚隊史第2座冠軍。（記者倪婉君攝）

桃園昨在8強戰以8：9不敵雲林縣，讓今年4強充滿新意，由台東縣、新竹市、台南市和雲林縣出線。東縣在4強以8：2擊敗南市，竹市12：8擊退雲林，則讓今天冠軍戰確定由東縣迎戰首度打進決賽的竹市。

台東縣闖進威力盃冠軍戰，教練謝竣翔（左）有信心把冠軍帶回台東。（記者倪婉君攝）

「最大絆腳石已經搬開，很有信心把冠軍帶回台東。」台東繼2014年後再度闖進冠軍戰，教練謝竣翔對全隊很有信心，加上原本擔心要遇上的桃園又爆冷輸球，更是信心加倍。

31歲的謝竣翔過去曾是龜山少棒教練，「我待了5年，所以原本最怕遇到我師傅。」他指的是龜山總教練李政達，也就是這次桃園教頭。儘管謝竣翔原本既期待又怕受傷害的「師徒對決」破局，東縣的奪冠機率卻衝高，竹市教頭卓文華就說，「我們只要不被台東縣扣倒，就不錯了吧。」

桃園教頭 盼常勝軍引以為鑑

桃園市爆冷未晉威力盃4強，只能領到5至8名的5萬元獎金。（記者倪婉君攝）

至於桃園意外輸掉4強門票，只能領到5至8名的5萬元獎金，李政達認為，今年在各個盃賽表現上，桃園都是勝多輸少，也影響到球員心態，回去還要再調整，「這個比賽並不是他們棒球生涯的結束，希望他們以此為警惕，對於未來訓練上會更加努力。」

桃園在過去4屆威力盃就拿下3冠，第2屆則得到亞軍，這次以史上最差成績收尾，李政達則說，「畢竟球是圓的，棒球比賽中每一顆球都要非常專注。」