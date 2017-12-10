台彩威力盃》扳倒衛冕軍桃園 「沙漠」雲林一戰成名

能投擅打的胡振利，昨在6局轟出滿貫砲串起6分大局，是雲林縣晉4強的功臣。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕「我們真的是沙漠，不能跟都市比。」從雲林坐車到花蓮耗時11.5個小時，雲林縣昨卻爆冷扳倒強權桃園市一戰成名，總教練李新國肯定小朋友的努力，也期待球隊能得到企業贊助。

雲林縣於八強戰爆冷擊敗桃園，晉級四強。（記者倪婉君攝）

去年第一次報名參加威力盃，雲林縣在文昌國小組隊下打到12強，今年以褒忠國小為主體更一路過關斬將，尤其在8強戰更以9：8擊敗桃園，今早和台南市爭奪季軍。

「我對小朋友的表現很滿意，尤其還能打敗桃園，跌破大家眼鏡。」李新國在8強戰之前就對小朋友說，「對誰都一樣，做好自己的本分就好，我們已達成8強目標，反而是他們要連霸的壓力比較大。」

第6局攻6分逆轉勝 今季軍戰對台南

結果6局上2出局，雲林縣原以3：6落後桃園，卻從一支投手前內野安打開始逆轉，4棒胡振利更轟出滿貫砲串起6分大局。在對桃園之前，胡振利也覺得會輸，一棒出去後，他覺得很爽，認為是打棒球到現在最開心的時候。

雲林縣和新竹市爭搶冠軍戰門票，最後由新竹市搶到。（記者倪婉君攝）

只可惜雲林在4強戰以8：12不敵新竹市，無緣闖進冠軍戰，李新國則說，「前一場太開心，這一場真的鬆懈掉，反正還有3、4名可打，五年級的小朋友明年也可以再來。」

儘管路途遙遠，李新國認為對小朋友都是很好的經驗，也希望雲林其他社團性質的少棒球員能提升，對於雲林組聯隊也會有幫助。

「我們褒忠是雲林第一所有宿舍的少棒，和文昌算是比較正統在訓練的學校，但畢竟經費還是不足，都只能選擇南部盃賽打。」李新國期待企業能贊助，讓鄉下球隊也能出頭。