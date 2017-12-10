冬盟》林立勝打贏南韓 中職5連勝平紀錄

9局上中職聯隊靠林立的關鍵安打攻下致勝分，最終以1分之差打敗韓職聯隊。（中職提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職聯隊昨晚打出在本屆冬季聯盟最精彩一役，雖然三度領先都被快速扳平，在全隊「好想贏南韓」的信念下，仍在9局上靠林立的關鍵安打攻下致勝分，4：3險勝韓職聯隊，兩隊同以8勝5敗並列第2。

中職追上韓職 8勝5敗並列第2

中職聯隊一開賽就靠王威晨、梁家榮接連安打先馳得點，4局上靠申皓瑋高飛犧牲打送回第2分，8局上靠王威晨、梁家榮、廖健富安打串聯攻下第3分，但都被對手扳平。9局上重啟攻勢攻佔二、三壘，林立2出局後安打建功，9局下朱俊祥用3上3下含2K強勢關門。

總教練林振賢指出，大家都好想贏南韓，全隊都有贏球的強烈企圖心，就算被追平仍不氣餒，對教練與球員都是很好的經驗，「國際賽的過程很難像季賽，只得1分很容易被追平，先攻的能多得分就要多得分，儘可能製造大局。」

中職聯隊拿下5連勝，追平2012年首屆派兩隊參賽時中職白的紀錄，單屆8勝也追平自2013年起改派單一球隊參賽的最多勝場。

林立表示，雖然9局上已2出局，不論是誰站上打擊區，都很想把隊友打回來，「因為只打9局，還是希望能贏。」雖然今天賽後就要提前離隊，這次來冬盟仍有達到目標，不論有沒有先發，每次出賽都盡力去打，希望隊友一路打到冠軍。