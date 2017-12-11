日職》 呂彥青首要增重 陳冠宇要他多問

呂彥青（右2）擔任棒球訓練營講師。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕YY棒球訓練營第2日，甫和日職阪神虎隊簽約的呂彥青現身擔任講師，分享職棒生涯首度參與球隊秋訓心得。呂彥青說，達成初步的目標覺得開心，他也透露，球隊要求他增重，成為他在春訓前的課題。

陳冠宇（左）擔任棒球訓練營講師。（記者黃志源攝）

「來到一個新環境，隊友也都講不一樣的語言，就慢慢溝通跟學習。」呂彥青說，剛報到時，隊友和教練人都還不錯，訓練上跑步的分量比較多，但大致都還能適應，「明年就先熟悉環境、努力拚上一軍，只要有所表現自然有機會。」

不少日本媒體報導中，都提到呂彥青身形似乎有點單薄，呂彥青也說，教練確實和他說過要他增重，「我本來70公斤，這次秋訓回來反而變瘦到68公斤，教練是希望春訓時能達到70公斤。」呂彥青說，秋訓時宿舍都有準備餐點，他也刻意遵照指示多吃，他苦笑說：「吃得很痛苦。」

這次棒球營的講師群中，也有效力羅德隊的陳冠宇，呂彥青說，前年和陳冠宇認識時，就曾聽過他在日職打拚的狀況，但自己也才剛報到不久，或許未來自己體驗過、遇到撞牆期時，會再向前輩請教。

陳冠宇被問及是否對呂彥青有建議，笑說：「我算前輩了嗎？」陳冠宇身為旅日過來人，他建議：「多問，盡快融入球隊。」

陳冠宇說，當年投身橫濱也是什麼都不懂，「還好那時候很幸運，遇到好的翻譯，溢正跟凱文也都在隊上，彥青相較之下是自己一個台灣人，一開始會比較辛苦，能給他的建議就是盡可能融入球隊。」

陳冠宇舉宋家豪為例，說只要能融入文化、把握機會，自然能有所表現，「第一年過去，比較怕操之過急，我自己當年就是因為太急，又沒經歷過一整季的比賽，導致受傷。如果能按部就班，一定會越來越好。」